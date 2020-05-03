Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в интервью «СЭ» сказал, что в Испании не оценили отъезд Федора Смолова из «Сельты». Нападающий уехал в Россию вопреки рекомендации ла лиги.

— Смолов отлично сыграл с «Реалом», — отметил Рианчо. — Но после этого сдал. Все-таки у русских игроков есть проблемы с адаптацией к европейскому футболу. Долго привыкают. Почему? Думаю, первая проблема заключается в том, что испанские тренеры быстро теряют терпение и не помогают в адаптации. Не учитывают особенности русского менталитета. А вторая проблема — отношения самих игроков, которые обижаются и закрываются в себе. Общая вина. И с одной и с другой стороны. Но если вспомнить начало девяностых, то есть много примеров, когда российские футболисты все-таки становились здесь своими. Пусть и не без сложностей. Карпин, Онопко. Черышев, Попов, Файзулин. Бесчастных. Можно перечислять долго. Но и им потребовалось время. В общем с одной стороны нужно доверие, а с другой — умение признавать свои ошибки и готовность работать.

— По поводу ошибок. Отъезд Смолова вопреки рекомендации ла лиги — проблема?

— Проблема. Этого никто не оценил. Правила есть правила, они для всех. Смолов их нарушил. (Дмитрий Зеленов)

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