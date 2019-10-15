«Поздравляю, ты король!» Божович продолжает хвалить Дзюбу за забитые голы

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, до сих пор поздравляет нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу с забитыми голами. Им довелось поработать вместе в тульском «Арсенале».

— Дзюба снова забил за сборную? — Да, я его поздравил. Сказал ему: «Поздравляю, ты король!». Он ответил сразу, поблагодарил, — цитирует «Комсомольская правда в Самаре» Божовича

Cборная России делает хороший результат и находится на очень хорошей дороге к чемпионату Европы. Семь побед подряд, я смотрел эти игры и могу сказать, что самое главное, что есть результат. Очень здорово, что команда будет на Евро.

— Есть ли шансы с Бельгией? Знаете, в одной игре, в один день — все возможно. Все зависит от настроения и, думаю, что сейчас атмосфера в сборной России очень хорошая. Почему не выиграть? Любая команда может выиграть любую команду. игроков хороший настрой, глаза горят.