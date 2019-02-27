"Поздравляю тебя, друг!" Радимов - о Семаке

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поздравил с днем рождения Сергея Семака, возглавляющего "Зенит". Сегодня Семаку исполнилось 43 года.

- Годы…города... Все меняется-возвращается! Вот с Сэмом мы с пятнадцати лет знакомы. И в ЦСКА вместе были, и друг против друга - ЦСКА – Зенит", и в сборных, и даже за дубли когда-то играли - ЦСКА - "Асмарал". Да и ладно. Не ладно вот что - поздравляю тебя, ДРУГ! Очень тебя люблю и горжусь годами, проведенными вместе! Здорово, что ты рядом! А теперь история. Прихожу к Семаку на обед. Дома - дети, собаки, щавелевый суп … Думали – посидим, пообщаемся, - Богданыч, я, Аня! Ну, а уроки там, собаки, кошки – не помеха же... Нет уж. В итоге издалека парой фраз с ними перебросился – уроки ж там, собаки, кошки... Суп съел и отправился восвояси. А чего вы хотели – столько детей?! Но вывод я сделал: если встречаться, то только на базе Зенита или в каком другом месте. Друг! Как говорится, не изменяй себе и идеалам юности своей! Ты не изменил! И оставайся таким всегда! С Днем рождения!

Сергей Семак возглавил питерский клуб перед началом сезона-2018/19. Под его руководством сине-бело-голубые идут на первом месте в чемпионате России, набрав 34 очка в 17 матчах. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей "Фенербахче".