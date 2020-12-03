Потерпевший потребовал от Кокорина и Мамаева миллион рублей

Савеловский суд Москвы 14 декабря проведет беседу по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря, — цитирует РИА Новости адвоката Игоря Бушманова.

Бушманов отметил, что на имя Соловчука еще во время следствия был открыт счет, на нем до сих пор лежат 500 тысяч рублей, которые Мамаев готов выплатить в виде компенсации.

— Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом, — добавил юрист.

Ранее Мамаев заплатил Соловчуку материальную компенсацию за поврежденный автомобиль.

Напомним, в августе этого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений.