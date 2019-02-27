Посещаемость матчей РПЛ увеличилась почти на 30 процентов

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин заявил, что по сравнению с прошлым сезоном посещаемость матчей чемпионата России увеличилась на 28 процентов.

– У нас улучшилась посещаемость на стадионе на 28 процентов, за первые 17 туров матчи посетили 2,3 миллиона человек, количество сотрудников сократилось, мы сами справлялись за счет увеличения числа контролеров-распорядителей на 33 процента, они стали работать более качественно, получив хорошую практику на чемпионате мира", – цитирует ТАСС Мейтина.

Чемпионат мира 2018 года прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Такой посещаемости не бывало никогда. Сезон рекордов