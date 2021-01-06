Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, что история с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой его удивила.

— Шнур сказал: «Последний, кто меня вштырил, — это Лесков. Год забыть не могу». Последний человек, который «вштырил» вас?

— Дзюба — не то чтоб «вштырил», но удивил!

— Что удивительного?

— Поразительно, до чего люди могут быть глупыми.

— Дзюба говорил: «Спасибо тем, кто от меня не отвернулся». Вы не отвернулись? Досмотрели до конца?

— Досмотрел! Конец меня прямо напугал. Началось-то за здравие. А дальше как-то все... Паниным повеяло.

— Не принесут ли собаку?

— Может, и не собаку. В глупостях нет ничего страшного. Даже можно эти вещи снимать! Но если ты такой фетишист и для чего-то эти кадры тебе нужны — неужели нельзя найти носитель, с которого не украдут? Хотя моя версия — кому-то кино было послано. Рассказ «это украли» — только для нас с вами. Я же знаю футбольный мир и что в нем творится. Адресат удачно этим всем торганул.

(Юрий Голышак)

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