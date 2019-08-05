"Пора наладить легендарный стиль". Ролик "Спартака" о новичке

"Спартак" представил видео-ролик, посвященный новичку команды полузащитнику Гусу Тилу. В нем футболист говорит о возвращении легендарного стиля красно-белых. В ролике мегающая вывеска "тиль" дополняется и получается фраза "легендарный стиль".

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек подпишет соглашение с красно-белыми на четыре года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Тил провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.