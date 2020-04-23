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Популярный британский портал вспомнил «Амкар» и супергол Салугина

18:36
2016 год. Нападающий &quot;Амкара&quot; Александр Салугин забивает гол в ворота &quot;Томи&quot;.
2016 год. Нападающий &quot;Амкара&quot; Александр Салугин забивает гол в ворота &quot;Томи&quot;.
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Популярный британский портал Bleacher Report вспомнил эффектный гол Александра Салугина, который тот забил в 2016 году в составе «Амкара». Форварду удался дальний удар с 50 метров.

Сейчас 31-летний Александр Салугин выступает в составе «Нижнего Новгорода», а «Амкар» был ликвидирован.

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