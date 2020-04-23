Популярный британский портал вспомнил «Амкар» и супергол Салугина
18:36
Популярный британский портал Bleacher Report вспомнил эффектный гол Александра Салугина, который тот забил в 2016 году в составе «Амкара». Форварду удался дальний удар с 50 метров.
What. A. Hit.— B/R Football (@brfootball) April 23, 2020
When @fc_amkar's Salugin unleashed a 50-yard rocket ? @premierliga_en pic.twitter.com/vRIgYxUTsW
Сейчас 31-летний Александр Салугин выступает в составе «Нижнего Новгорода», а «Амкар» был ликвидирован.