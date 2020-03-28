Понсе получает удовольствие от совместной игры с Соболевым

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе отметил игру новичка команды Александра Соболева и признался, что ему доставляет удовольствие играть с ним вместе.

29 января 2020-го красно-белые арендовали до конца сезона у «Крыльев Советов» 23-летнего Соболева.

— Доволен, что Соболев стал игроком «Спартака», — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» красно-белых. — Он уже заявил о себе. С ним одно удовольствие работать. Играя с ним, мы можем поднять наш уровень и добиться новых результатов.

Все русские ребята, которые играют в «Спартаке», очень хорошие. Джикия, Зобнин, Умяров, Максименко — очень много хороших футболистов. У них достаточно качеств, чтобы ехать в Европу.