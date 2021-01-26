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Пономарев — об уходе форварда ЦСКА Гайча: «Не понимал, что он вообще умеет делать»

18:24
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход нападающего Адольфо Гайча в аренду в итальянский «Беневенто».

«Слава богу, что нашли ему место. Я за ним наблюдал и не понимал, что он вообще умеет делать, — заявил Пономарев «СЭ». — Совершенно не раскрылся. Раньше тренеры сами подбирали игроков, ездили, смотрели в игре, а сейчас кругом эти чертовы агенты, которые присылают нарезки.

Сколько уже сейчас ЦСКА дерьма купил. Раньше Гинер за этим следил и было хорошо. Разочаровали трансферы Гайча и Шкурина, Фукс тоже пока непонятный. Такой молодой, а все с травмами. Купили, сидит на ставке, а не играет ни черта".

Гайч в сезоне-2020/21 провел 18 матчей, забил один гол и отдал один результативный пас

(Анастасия Пастернак)

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