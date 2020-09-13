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Помимо «Локо» у Манджукича есть аналогичное предложение от «Фиорентины»

15:56
Марио Манджукич. Фото Reuters
Марио Манджукич. Фото Reuters
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По информации «СЭ», «Локомотив» продолжает борьбу за хорватского нападающего Марио Манджукича, который на данный момент является свободным агентом.

Москвичи сделали нападающему предложение с зарплатой около 3 миллионов евро. Аналогичное предложение игроку сделала итальянская «Фиорентина». (Максим Алланазаров)

34-летний Манджукич с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах.

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