Помимо «Локо» у Манджукича есть аналогичное предложение от «Фиорентины»

По информации «СЭ», «Локомотив» продолжает борьбу за хорватского нападающего Марио Манджукича, который на данный момент является свободным агентом.

Москвичи сделали нападающему предложение с зарплатой около 3 миллионов евро. Аналогичное предложение игроку сделала итальянская «Фиорентина». (Максим Алланазаров)

34-летний Манджукич с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах.