Полузащитник «Урала» завершит карьеру из-за бизнеса

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что 32-летний полузащитник Николай Димитров завершит карьеру. Он провел за клуб больше 80 матчей.

— Мы, скорее всего, расстанемся с Колей, — сказал Иванов в эфире E1.ru. — Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: «Я хочу закончить карьеру, у меня здесь (в Болгарии) свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Я вам могу подписать бумагу — если я начну играть в футбол, то заплачу вам деньги», — сообщил Иванов. Он добавил, что контракт с футболистом будет разорван.