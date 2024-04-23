Полузащитник «Спартака» Денисов: «Надеюсь, мы победим ЦСКА в дерби»
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 21-м туре РПЛ.
«Хороший соперник, это в любом случае дерби. Нас ждет хорошая игра. Надеюсь, придет много зрителей и мы победим», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».
Игра 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится 25 апреля. Матч пройдет на «ВЭБ Арене», начало — в 20:30 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
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|25.04
|18:15
|
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|- : -
|25.04
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|
ЦСКА – Спартак
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|25.04
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
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Динамо
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|П
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Локомотив
|10
|
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Квинси Промес
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|И
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|1
|8
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|1
|3
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