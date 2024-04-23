Полузащитник «Спартака» Денисов: «Надеюсь, мы победим ЦСКА в дерби»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 21-м туре РПЛ.

«Хороший соперник, это в любом случае дерби. Нас ждет хорошая игра. Надеюсь, придет много зрителей и мы победим», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Игра 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится 25 апреля. Матч пройдет на «ВЭБ Арене», начало — в 20:30 по московскому времени.