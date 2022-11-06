Полузащитник «Сочи» Макарчук сравнил слухи о переходе в «Спартак» с интересом «Барселоны» и «Реала»

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук в комментарии для «СЭ» рассказал, готов ли перейти в «Спартак», если поступит предложение.

— Летом говорили про интерес к тебе со стороны «Спартака». Если зимой получишь предложение, будешь готов перейти?

— Если бы, да кабы... Что я могу сказать? Если бы «Барселона» интересовалась, или «Реал»?

— Но ты чувствуешь, что потянешь уровень?

— Давайте не будем забегать вперед. Когда будет разговор, тогда будем обсуждать, а сейчас это бессмысленно. Зачем рассуждать?

В сезоне-2022/23 Макарчук сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Портал Transfermakrt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 900 тысяч евро.