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Полузащитник «СКА-Хабаровск» перешел в «Урал»

13:48
Рамазан Гаджимурадов. Фото ФК «СКА-Хабаровск».
Рамазан Гаджимурадов. Фото ФК «СКА-Хабаровск».
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«СКА-Хабаровск» и «Урал» из Екатеринбурга договорились о переходе полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Рамазан ярко заявил о себе в прошлом сезоне, когда был так называемым «лимитчиком». В нынешнем он выступает еще более результативно, чем обратил на себя внимание ряда команд РПЛ. «Урал» проявил к полузащитнику предметный интерес и сделал нашему клубу достойное предложение по его трансферу», — говорится в сообщении на сайте «СКА».

В 24 матчах текущего сезона футболист забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/ramazan-gadzhimuradov-otpravlyaetsya-v-rpl/

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