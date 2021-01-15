Полузащитник «СКА-Хабаровск» перешел в «Урал»

«СКА-Хабаровск» и «Урал» из Екатеринбурга договорились о переходе полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Рамазан ярко заявил о себе в прошлом сезоне, когда был так называемым «лимитчиком». В нынешнем он выступает еще более результативно, чем обратил на себя внимание ряда команд РПЛ. «Урал» проявил к полузащитнику предметный интерес и сделал нашему клубу достойное предложение по его трансферу», — говорится в сообщении на сайте «СКА».

? РАМАЗАН ГАДЖИМУРАДОВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В РПЛ

«СКА-Хабаровск» и «Урал» из Екатеринбурга договорились о переходе полузащитника Рамазана Гаджимурадова.https://t.co/UtlOrkTXGT pic.twitter.com/kFDCpxKyWH — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 15, 2021

В 24 матчах текущего сезона футболист забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.