Полузащитник «Ростова» Мохеби признан лучшим игроком марта в РПЛ

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал лучшим игроком марта в РПЛ.

25-летний иранец стал лучшим по итогам голосования болельщиков, комментаторов и экспертов. В марте Мохеби провел три матча в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Футболист «Ростова» опередил Максима Глушенкова («Локомотив»), Кирилла Щетинина («Ростов»), Константина Тюкавина («Динамо») и Мартина Крамарича («Сочи»).

Мохеби выступает за «Ростов» с лета прошлого года.