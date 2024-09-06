Томас Муро вернулся в общую группу «Оренбурга»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что Томас Муро вернулся в общую группу после травмы.

«Муро уже приступил к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

22-летний аргентинец в кубковом матче с «Локомотивом» (2:3) получил травму ноги, после чего его на скорой увезли в больницу.