Полузащитник «Локомотива» Куликов помог приюту для собак
15:50
Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Даниил Куликов передал приюту собак 100 килограмм корма и перевел 10 тысяч рублей.
В Instagram команды волонтеров появился пост, в котором они поблагодарили 22-летнего футболиста.
«У самого Даниила в деревне уже живут несколько собак и кошек! Спасибо и ждем в гости, Даня!» — говорится в сообщении.
В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в 15 матчах «Локомотива», не отметившись результативными действиями.
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