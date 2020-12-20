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Полузащитник «Локомотива» Куликов помог приюту для собак

15:50
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Полузащитник «Локомотива» и молодежной сборной России Даниил Куликов передал приюту собак 100 килограмм корма и перевел 10 тысяч рублей.

В Instagram команды волонтеров появился пост, в котором они поблагодарили 22-летнего футболиста.

«У самого Даниила в деревне уже живут несколько собак и кошек! Спасибо и ждем в гости, Даня!» — говорится в сообщении.

В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в 15 матчах «Локомотива», не отметившись результативными действиями.

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