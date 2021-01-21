Полузащитник «Локомотива» Куликов перенес операцию
15:25
Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов перенес операцию по удалению воспаленного аппендикса, сообщает клубная пресс-служба.
Операция прошла успешно. Уже сегодня 22-летний россиянин вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Куликов провел 15 матчей.
?Даниилу Куликову в экстренном порядке провели операцию по удалению воспаленного аппендикса.?— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 21, 2021
Операция прошла успешно. Уже сегодня он вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку. pic.twitter.com/OhG22RRird
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