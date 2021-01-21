Полузащитник «Локомотива» Куликов перенес операцию

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов перенес операцию по удалению воспаленного аппендикса, сообщает клубная пресс-служба.

Операция прошла успешно. Уже сегодня 22-летний россиянин вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Куликов провел 15 матчей.