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Полузащитник «Локомотива» Куликов перенес операцию

15:25
Даниил Куликов. Фото ФК «Локомотив», Twitter
Даниил Куликов. Фото ФК «Локомотив», Twitter
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов перенес операцию по удалению воспаленного аппендикса, сообщает клубная пресс-служба.

Операция прошла успешно. Уже сегодня 22-летний россиянин вернется в расположение команды и через несколько дней сможет провести первую индивидуальную тренировку.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Куликов провел 15 матчей.

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