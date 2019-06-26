Полузащитник "Крыльев Советов" не вылетел на сбор из-за аппендицита

В день вылета основной команды "Крыльев Советов" на сбор в Австрию у 20-летнего полузащитника Геннадия Киселева был поставлен диагноз острый аппендицит.

Игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления присоединится к команде, сообщает Твиттер клуба.

На учебно-тренировочном сборе в Австрии самарцы 29 июня встретятся с хорватским "Хайдуком", 6 июля - со словенской "Целе", а в заключительный день сбора, 7 июля, соперником команды станет "Краснодар"​.