Полузащитник "Крыльев Советов" не вылетел на сбор из-за аппендицита

В день вылета основной команды "Крыльев Советов" на сбор в Австрию у 20-летнего полузащитника Геннадия Киселева был поставлен диагноз острый аппендицит.
Игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления присоединится к команде, сообщает Твиттер клуба.
На учебно-тренировочном сборе в Австрии самарцы 29 июня встретятся с хорватским "Хайдуком", 6 июля - со словенской "Целе", а в заключительный день сбора, 7 июля, соперником команды станет "Краснодар".
В день вылета основной команды на сбор в Австрию у полузащитника Геннадия Киселева был установлен диагноз острый аппендицит. Сейчас игрок успешно прооперирован в клинике факультетской хирургии СамГМУ, и после небольшого восстановления он присоединится к команде на сборе.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 26, 2019