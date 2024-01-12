Полузащитник Бочеров стал игроком «Урала»

Белорусский полузащитник БАТЭ Валерий Бочеров стал игроком «Урала». Футболист будет выступать в новой команде под 3-м номером.

Бочеров является воспитанником футбольной академии минского «Динамо».

Вместе с командой БАТЭ он стал обладателем Суперкубка Белоруссии. В чемпионате за клуб дебютировал 20 марта 2022 года против мозырьской «Славии».

В 2023 году стал серебряным призером Кубка страны. Принимал участие в квалификационных играх Лиги чемпионов и Лиги Европы.