Полузащитник Арсен Адамов пополнил состав «Урала»

Контракт с «Уралом» подписал 21-летний полузащитник Арсен Адамов. Играть в команде он будет под 22-м номером, сообщает сообщает пресс-служба клуба.

«Когда был в отпуске, мне позвонили и сказали, что мной интересуется «Урал». Я, конечно, был очень рад. Примерно через неделю руководство клубов договорились между собой и теперь я стал игроком «Урала». Моя основная позиция — это правый защитник, но могу сыграть и слева. Половину сезона играл и в центре обороны. В команде знаком с Чингизом Магомадовым и с новичком Рамазаном Гаджимурадовым. С Рамазаном мы познакомились в сборной России U-20. Чингиз мне успел рассказать о погоде в Екатеринбурге. Он предупредил, что нужно взять теплую одежду. Я ее взял, но все равно холодно», — заявил футболист.

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??АРСЕН АДАМОВ

Родился: 20 октября 1999 г.

Амплуа: правый защитник

Предыдущий клуб: «Ахмат»



?? Подробности: https://t.co/2ab1AjFa3Z pic.twitter.com/BKzGHqxowx — ФК Урал (@FCURAL) January 15, 2021

Примечательно, что Арсен Адамов родился в Свердловской области — в Нижнем Тагиле. Но когда Арсену был год, его семья вместе с ним переехала в Чечню.

В нынешнем сезоне футболист выходил на поле против «Спартака», ЦСКА и «Ростова». Еще два официальных матча в составе «Ахмата» он сыграл в Кубке страны. Также отметим, что год назад Адамов вызывался в сборную России (U-20) на Кубок ФНЛ, где принял участие во всех играх.