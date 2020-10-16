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«Показали Виктору новый дом». Мозес — на «Открытие Арене»

22:21
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» Виктор Мозес впервые посетил домашний стадион клуба — «Открытие Арену». Красно-белые арендовали 29-летнего хавбека у «Челси» до конца сезона и заявили под номером 8.

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