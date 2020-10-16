«Показали Виктору новый дом». Мозес — на «Открытие Арене»
Новичок «Спартака» Виктор Мозес впервые посетил домашний стадион клуба — «Открытие Арену». Красно-белые арендовали 29-летнего хавбека у «Челси» до конца сезона и заявили под номером 8.
Показали Виктору его новый дом ?? ? ?#ВитяТыДома ?? ? pic.twitter.com/u3e1DdFPOZ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.