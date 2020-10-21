Погребняк рассказал, когда может завершить карьеру

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, что может завершить карьеру по окончании сезона-2020/21.

— Мы расстались с клубом в хороших, теплых отношениях, но я никогда не исключал возможности, что могу вернуться в Екатеринбург в роли футболиста или работника клуба, — приводит пресс-служба «Урала» слова Погребняка. — Поэтому решение о завершении карьеры я принимать не торопился, поддерживал себя в хорошей форме, тренировался, играл в футбол, потому что еще чувствую в себе силы, азарт, желание. Чувствую, что могу помочь команде на данном этапе.

Буду честен, взял у Викторовича (президента «Урала» Григория Иванова — прим. «СЭ») полдня на раздумья. В принципе, решение далось легко, ребят я всех знаю, весь персонал тоже, потому что играл здесь на протяжении 2 лет. Тренер тоже был заинтересован во мнет. Я не насытился, хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу, на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что этот сезон будет для меня последним в карьере.

Погребняк покинул «Урал» на правах свободного агента в августе 2020 года, однако двумя месяцами позднее 36-летний форвард вернулся в команду из Екатеринбурга.