Погребняк - о травме: "Это были 10 месяцев мучений"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк поблагодарил клуб и медицинский штаб за помощь при восстановлении от травмы. Форвард получил повреждение 18 апреля, играя за "Тосно" против "Спартака".

- В принципе, я бы начал заниматься в общей группе месяца на 1,5 раньше, если бы сразу начал восстановление с медицинской службой "Урала", - заявил Погребняк в интервью клубной пресс-службе. - Тут действительно профессионалы, и без их помощия я бы еще хромал. Благодарен им за работу и терпение.

Что касается второго сбора, то у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату. В принципе, любой футболист скажет, что хватит одного сбора.

Думаю, да, это самый тяжелый момент в карьере. Прошло 10 месяцев, это единственная серьезная травма. Однозначно, самый тяжелей момент. Мучения. Все знают, что "Урал" подписал меня травмированным. Благодарен им в веру в меня. Постараюсь ответить результатом.