Погребняк может уйти из «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что команду может покинуть нападающий Павел Погребняк. Ранее функционер заявил, что с большой долей вероятности карьеру завершит полузащитник Николай Димитров.

— По Погребняку пока вопросы, — сказал Иванов в эфире E1.ru. — Если мы найдем нападающего сильнее и моложе его, то с Пашей можем расстаться. Мы с ним продлили контракт до 26 июля, а потом будем смотреть.

На счету 36-летнего форварда в текущем сезоне 4 гола в 14 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.