Подпалый останется в «Арсенале» до зимы
23:11
Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый не будет уволен до перерыва на зиму. По информации «СЭ», руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев полностью на стороне тренера.
Игроки в частных разговорах с Аджоевым выражали сомнения в целесообразности сохранять специалиста, но тот остается непреклонен.
Подпалый возглавляет «Арсенал» с концовки прошлого сезона. В нынешнем чемпионате туляки набрали 12 очков и занимают 12-е место в таблице. Сегодня они были разгромлены ЦСКА 1:5. (Вячеслав Короткин)
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