Подпалый останется в «Арсенале» до зимы

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый не будет уволен до перерыва на зиму. По информации «СЭ», руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев полностью на стороне тренера.

Игроки в частных разговорах с Аджоевым выражали сомнения в целесообразности сохранять специалиста, но тот остается непреклонен.

Подпалый возглавляет «Арсенал» с концовки прошлого сезона. В нынешнем чемпионате туляки набрали 12 очков и занимают 12-е место в таблице. Сегодня они были разгромлены ЦСКА 1:5. (Вячеслав Короткин)