Подпалому ищут замену в «Арсенале». Гендиректор Балашов заявления об уходе не подавал
По данным «СЭ», руководством «Арсенала» принято принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым. Специалисту уже начали подыскивать замену. Два последних поражения от ЦСКА и «Рубина» с общим счетом 2:8 переполнили чашу терпения.
При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию, как ранее сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа». (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.