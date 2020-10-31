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Подпалому ищут замену в «Арсенале». Гендиректор Балашов заявления об уходе не подавал

31 октября 2020, 23:33
Сергей Подпалый. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Подпалый. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», руководством «Арсенала» принято принципиальное решение о расставании с главным тренером Сергеем Подпалым. Специалисту уже начали подыскивать замену. Два последних поражения от ЦСКА и «Рубина» с общим счетом 2:8 переполнили чашу терпения.

При этом генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов не подавал заявления об уходе по собственному желанию, как ранее сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа». (Константин Алексеев)

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