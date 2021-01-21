Подольски рассказал, чем уникален Воронин

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски поделился мнением о тренере «Динамо» Андрее Воронине, с которым выступал за «Кельн» с 2003 по 2004 год.

— Что интересного расскажете про Воронина, к которому сейчас заехали в гости? — вопрос Подольски.

— Он прекрасный футболист и человек, всегда на позитиве, любит пошутить, — сказал Подольски. — Когда я в 18 лет попал в основу «Кельна», то как раз Андрей взял надо мной шефство, помогал вливаться во взрослый коллектив. У нас с ним была хорошая молодая связка в атаке. Давненько не виделись, будет приятно пообщаться. Воронин, мне кажется, единственный футболист, у которого в карьере значатся команды из Кельна, Менхенгладбаха, Леверкузена и Дюссельдорфа. Эти города рядом, между ними постоянно идет соперничество, Андрей же побывал во всех клубах. Интересно, есть ли еще у кого-нибудь такое достижение. Воронин был сильным игроком, теперь начинает карьеру тренера. Думаю, своим опытом и энергетикой поможет команде. Возможно, когда-нибудь и главным тренером станет.

(Константин Алексеев)