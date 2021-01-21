Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски не исключил перехода в российский клуб летом 2021 года.

— Возможно, летом увидим вас в каком-нибудь российском клубе?

— В футболе ничего нельзя исключать. Все знают, что летом у меня заканчивается контракт с нынешним клубом, я открыт для всех предложений, после чего выберу лучшее для себя и своей семьи. Несколько вариантов уже есть, посмотрим, где окажусь летом.

Подольски выступает за «Антальяспор», на счету 35-летнего немца 3 гола и 1 результативная передача в 19 матчах в сезоне-2020/21.

(Константин Алексеев)