Почему за «Зенит» не играют воспитанники? Медведев объяснил

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе с воспитанниками клуба. Ранее питерцы защитили звание чемпионов России.

— Не секрет, что, к сожалению, за последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого: ни владельцев клуба, ни болельщиков, которые хотят видеть в основе доморощенных футболистов, — цитирует Медведева ТАСС. — Клубный патриотизм становится только сильнее, когда ты видишь человека, который если не родился в Санкт-Петербурге или области, то провел как минимум четыре года в академии и выпустился, прошел молодежку «Зенита», вторую команду, попал в основной состав, а то и перепрыгнул эти стадии, как это сделали такие суперзвезды, как Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев.

Но для этого, с одной стороны, нужна массовость, а с другой — системная подготовка. Мы используем голландский опыт, который пока пробуксовывает и не дает нужного результата, хотя довольно много выпускников академии играет в других клубах. Но мы не удовлетворены и будем менять подход, поэтому готовы привлечь таких легенд, как Аршавин, Кержаков, может быть, Данни. Директором академии является наш знаменитый зенитовский игрок Анатолий Давыдов. Мы не расплескаем эту преемственность, но футбол меняется в мире, он становится более интенсивным, быстрым, и игроков надо к этому готовить. Нельзя проигрывать по «физике» и думать, что за счет головы и техники можно побеждать. Нужно, чтобы все эти элементы сочетались. Конечно, на небосклоне могут зажечься звезды, но должна быть и система воспитания. Это не только методики, но и тренеры, которые должны ими умело пользоваться.

Конечно, Аршавин, Кержаков, Игорь Денисов, Владимир Быстров и другие со двора не уходили, играя в футбол. Им было все равно, кто рядом с ними играет, и они сами совершенствовались, любили это делать. Сейчас же у нас институт двора практически исчез, хотя вроде бы спортивные площадки во дворах есть. Но редко, когда увидишь, чтобы на них проводились такие баталии, которые во дворах были раньше. Тут жаловаться нечего: жизнь меняется, информатизация общества меняет склонности, вкусы, приоритеты людей, и та деятельность, которая требует больших физических затрат и жертв, многих не привлекает. Тем более к результату надо идти долгие-долгие годы. Эта тема непростая, но мы будем ей заниматься в городе и области.