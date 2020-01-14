Почему Салах не перешел в «Спартак»? Версия Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как в московском клубе мог оказаться нападающий сборной Египта Мохамед Салах.

— Вы хотели, чтобы в «Спартак» перешел Салах. Были переговоры — он отказался.

— Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе, — признался Карпин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Топ-3 игрока, которые не поехали к вам в «Спартак».

— Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию.