Почему Салах не перешел в «Спартак»? Версия Карпина
14:20
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как в московском клубе мог оказаться нападающий сборной Египта Мохамед Салах.
— Вы хотели, чтобы в «Спартак» перешел Салах. Были переговоры — он отказался.
— Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе, — признался Карпин в интервью Youtube-каналу «Красава».
— Топ-3 игрока, которые не поехали к вам в «Спартак».
— Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию.
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