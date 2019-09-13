Почему Мельгарехо не ушел из «Спартака». Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему нападающий Лоренсо Мельгарехо остался в команде. Летом главный тренер москвичей Олег Кононов сообщал, что парагваец покинет клуб.

— Единственный человек из числа тех, кого «Спартак» хотел отдать, но не отдал, — это Мельгарехо. Почему?



— Не нашлось вариантов, которые устроили бы и клуб, и игрока. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь