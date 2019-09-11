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Почему Круговой выбрал «Зенит», а не ЦСКА. Ответ Романа Бабаева

23:00
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцам не удалось подписать Данила Кругового. Защитник в итоге вернулся из «Уфы» в «Зенит», после чего был снова сдан в аренду до конца сезона.

— Признайтесь — иронично улыбались, когда читали объяснение Кругового, что он выбрал «Зенит» не из-за денег? Ведь защитник же уже одной ногой был у вас, оставалось только пройти медосмотр? Ведь так?

— Да, это правда. Но так случается... Если честно, я не сильно удивился этой истории. Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки — один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. (Улыбается.) (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь

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