Почему Круговой выбрал «Зенит», а не ЦСКА. Ответ Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцам не удалось подписать Данила Кругового. Защитник в итоге вернулся из «Уфы» в «Зенит», после чего был снова сдан в аренду до конца сезона.

— Признайтесь — иронично улыбались, когда читали объяснение Кругового, что он выбрал «Зенит» не из-за денег? Ведь защитник же уже одной ногой был у вас, оставалось только пройти медосмотр? Ведь так?

— Да, это правда. Но так случается... Если честно, я не сильно удивился этой истории. Такое происходит не в первый раз. Все-таки денежные знаки — один из самых серьезных мотиваторов. Пока лучше ничего не придумали. (Улыбается.) (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь