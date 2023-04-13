Писарский — о комментариях судей в РПЛ: «Это бы зашло зрителям. Да и самому хочется понимать — за что ставятся пенальти и отменяются голы»
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал возможное появление комментариев судей в РПЛ.
— Такое есть в Медиалиге [комментарии судей], в РПЛ это бы круто смотрелось?
— Наверное, да. Это бы зашло зрителям.
— А тебе самому?
— Тоже. Хочется понимать, за что ставятся пенальти или отменяются голы. Далеко ходить не надо — играли с ЦСКА (речь о кубковом матче 5-го апреля), защитник отдавал передачу вратарю. Мне еле ногу там зацепило, траекторию это не поменяло. То есть был акцентированный пас вратарю. Вратарь берет мяч в руки и назначается свободный удар. Потом он [судья] стоит, к нему подбегает толпа игроков ЦСКА, начинают ему объяснять: «Не, не, не, ты так не свисти. Это неправильно было, давай измени [свое решение]».
Проходит 30 секунд — он отменяет свое решение, хотя как может рефери отменить то решение, которое он уже сделал? — приводит слова Писарского пресс-служба РПЛ.
27-летний форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе этого года. В текущем сезоне на его счету 14 голов и 1 голевые передачи в 20 матчах РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4