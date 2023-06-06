Писарев: «Несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту»
Российский тренер Николай Писарев прокомментировал итоги сезона РПЛ.
— Я согласен, что Владимир Федотов — лучший тренер сезона в РПЛ, — приводит слова Писарева «Спорт День за Днем». — К тому же, так все проголосовали, значит, так и есть.
— Не удивило ли вас, что не было среди номинантов на звания лучших вратарей сезона голкипера «Зенита» Михаила Кержакова?
— Ну, опять-таки, люди голосовали. А болельщикам виднее. Значит, они так посчитали, значит, они так видят. Я тоже думаю, что три номинанта, которых выбрали, заслуживают своего места. Наверное, просто потому что они лучшие. Я думаю, у вратаря из команды-чемпиона не так много работы в воротах. С этим связал бы его непопадание.
— Назовите тройку лучших игроков этого сезона.
— Вся тройка, которую выбирали болельщики, заслужили там быть. И Малкома, и Промеса можно отметить. Хороший сезон провели. Отмечу, что это было очень справедливое голосование. Я не могу ни одной спорной номинации назвать. Со всем выбор я вот прям согласен. Понимаете, болельщика трудно обмануть.
— В следующем сезоне ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту»?
— Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак» тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту».
— Сможет ли повторить столь успешный сезон «Ростов»?
— Все будет зависеть от костяка команды. Посмотрим, какой состав останется у команды после этого лета. Ведь кто-то может и уйти. С прогнозами по «Ростову» я бы подождал.
— Кто лучший российский игрок сезона?
— Некого выделять. Мне так трудно — не хочется кого-то обидеть. Уже настолько всех отмечали-выделяли, что больше и не хочется. Все молодцы!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9