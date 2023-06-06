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Сегодня, 06:44

Писарев: «Несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Николай Писарев прокомментировал итоги сезона РПЛ.

— Я согласен, что Владимир Федотов — лучший тренер сезона в РПЛ, — приводит слова Писарева «Спорт День за Днем». — К тому же, так все проголосовали, значит, так и есть.

— Не удивило ли вас, что не было среди номинантов на звания лучших вратарей сезона голкипера «Зенита» Михаила Кержакова?

— Ну, опять-таки, люди голосовали. А болельщикам виднее. Значит, они так посчитали, значит, они так видят. Я тоже думаю, что три номинанта, которых выбрали, заслуживают своего места. Наверное, просто потому что они лучшие. Я думаю, у вратаря из команды-чемпиона не так много работы в воротах. С этим связал бы его непопадание.

— Назовите тройку лучших игроков этого сезона.

— Вся тройка, которую выбирали болельщики, заслужили там быть. И Малкома, и Промеса можно отметить. Хороший сезон провели. Отмечу, что это было очень справедливое голосование. Я не могу ни одной спорной номинации назвать. Со всем выбор я вот прям согласен. Понимаете, болельщика трудно обмануть.

— В следующем сезоне ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту»?

— Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак» тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту».

— Сможет ли повторить столь успешный сезон «Ростов»?

— Все будет зависеть от костяка команды. Посмотрим, какой состав останется у команды после этого лета. Ведь кто-то может и уйти. С прогнозами по «Ростову» я бы подождал.

— Кто лучший российский игрок сезона?

— Некого выделять. Мне так трудно — не хочется кого-то обидеть. Уже настолько всех отмечали-выделяли, что больше и не хочется. Все молодцы!

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/neskolko-moskovskikh-komand-navyazhut-borbu-zenitu-trener-sbornoy-rossii-ob-itogakh-sezona
Николай Писарев
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Александр Соболев

Спартак

 9
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