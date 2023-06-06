Писарев: «Несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту»

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал итоги сезона РПЛ.

— Я согласен, что Владимир Федотов — лучший тренер сезона в РПЛ, — приводит слова Писарева «Спорт День за Днем». — К тому же, так все проголосовали, значит, так и есть.

— Не удивило ли вас, что не было среди номинантов на звания лучших вратарей сезона голкипера «Зенита» Михаила Кержакова?

— Ну, опять-таки, люди голосовали. А болельщикам виднее. Значит, они так посчитали, значит, они так видят. Я тоже думаю, что три номинанта, которых выбрали, заслуживают своего места. Наверное, просто потому что они лучшие. Я думаю, у вратаря из команды-чемпиона не так много работы в воротах. С этим связал бы его непопадание.

— Назовите тройку лучших игроков этого сезона.

— Вся тройка, которую выбирали болельщики, заслужили там быть. И Малкома, и Промеса можно отметить. Хороший сезон провели. Отмечу, что это было очень справедливое голосование. Я не могу ни одной спорной номинации назвать. Со всем выбор я вот прям согласен. Понимаете, болельщика трудно обмануть.

— В следующем сезоне ЦСКА сможет навязать борьбу «Зениту»?

— Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак» тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту».

— Сможет ли повторить столь успешный сезон «Ростов»?

— Все будет зависеть от костяка команды. Посмотрим, какой состав останется у команды после этого лета. Ведь кто-то может и уйти. С прогнозами по «Ростову» я бы подождал.

— Кто лучший российский игрок сезона?

— Некого выделять. Мне так трудно — не хочется кого-то обидеть. Уже настолько всех отмечали-выделяли, что больше и не хочется. Все молодцы!