Петржела считает, что в 2006 году «Зенит» мог выиграть Кубок УЕФА

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела вспомнил о розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-2005/06. В четвертьфинале питерцы уступили «Севилье».

— Можно было остаться и еще, работать больше, — цитирует специалиста «Спорт уик-энд». — Но самая проблемная игра за все время — это игра в Кубке УЕФА с «Севильей» в марте 2006 года. Матч в Испании. Эта игра дала такой разочарующий импульс, что мне стало понятно: моя работа с «Зенитом» заканчивается. У меня была команда, которая в том году могла выиграть Кубок УЕФА. Очень сильная команда. Но то, что случилось в Севилье, — это было ненормально. Катастрофическое судейство: пенальти, удаление Эрика Хагена за фол, которого не было, гол из офсайда, удаление Аршавина в концовке. Это была катастрофа. Это очень меня разозлило. После этого я начал спорить с руководством... У меня возникли проблемы с командой.

— Например?

— Еще в конце 2005 года защитники Павел Мареш и Мартин Шкртел были травмированы. В итоге я выпустил в матче чемпионата России против «Амкара» Аршавина на левом фланге защиты — мы проиграли. Он не мог играть головой, но говорили же, что он интеллигентный футболист, для которого не составит проблем сыграть на левом фланге обороны, но...