Петржела о Дзюбе: «Для него самый лучший вариант — играть в России. Можно даже в ФНЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» будущее форварда Артема Дзюбы.

«Обратно в Турцию его не возьмут! Еще в самом начале, когда он перешел в «Адана Демиспор», я это говорил. Им нужны быстрые игроки, медленные не нужны. Современный футбол — это скорость. Если нет скорости, то и нет футбола, а этого у Дзюбы уже нет, к сожалению. Для него самый лучший вариант — играть в России. Можно даже в ФНЛ. Все равно», — сказал Петржела «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.