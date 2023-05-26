Петржела оценил доминирование «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил доминирование петербургского клуба в РПЛ.

«Зенит» в России — это как испанский «Реал Мадрид» или мюнхенская «Бавария». Очень рад, что «Зенит» лидирует из года в год. Потому я там работал, и для меня это всегда хорошие новости! Не верю, что чемпионство «Зенита» может прерваться в ближайшее время. Уверен, питерский клуб надолго будет чемпионом. В России нет сильнее клуба, чем «Зенит», — приводит слова Петржелы Sport24.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.