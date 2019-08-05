Петр Авен поддержал идею Леонида Федуна передать "Спартак" болельщикам

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" поделился мнением об идее владельца московского клуба Леонида Федуна в будущем передать клуб болельщикам.

– Мне эта идея очень близка. Сам высказывал ее Федуну, но она не должна быть болтовней. Чтобы реализовать идею, надо создать публичное пространство.

Есть простые действия: первый шаг – это создание независимого совета директоров. Если Федун собирается этим заняться, то делать это надо сейчас, привлекая болельщиков и независимых директоров, реально начиная отдавать управление. Это вопрос не персоналий – и дело совсем не во мне. Это должно быть решение и болельщиков, и футбольного союза, и частично Федуна.

Второй момент: с одной стороны, я очень сочувствую Федуну, ужасные нападки на него, очень несправедливые. Все, что может, он делает. Не получается, но пытается. Федун взял на себя ответственность, его никто не заставлял покупать "Спартак", он взял на себя эту ношу и должен ее тащить. Поэтому нужно быть уверенным, что смена модели управления клубом состоится. И что "Спартак" не потеряет финансирование.

Будет крайне безответственно, если Федун на полпути бросит "Спартак", оставит без финансирования. Он не имеет на это морального права. При всех моих симпатиях к Федуну для меня главное, чтобы эта история не закончилась плохо.

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