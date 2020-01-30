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Первое фото Соболева в форме «Спартака»

18:08
Александр Соболев и Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев и Томас Цорн. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» опубликовал новое фото в своем Instagram. На нем новичок команды Александр Соболев впервые запечатлен в красно-белых цветах.

Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока. Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Он будет играть за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.

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