Переход Флореса в "Локомотив" исключен. И вот почему

Вице-президент мексиканского клуба "Морелия" Гектор Лара заявил, что переход полузащитника команды Эдисона Флореса в "Локомотив" исключен.

– У нас нет предложений по Флоресу, его переход исключен, – приводит слова Лары официальный Twitter клуба.

Ранее сообщалось, что железнодорожники предложили за 25-летнего перуанца 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне Флорес провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. На Кубке Америки-2019 на его счету 2 мяча в 6 встречах.

Трансферная стоимость перуанца, по данным trasfermarkt, составляет 1 миллион евро. Его контракт с мексиканским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.