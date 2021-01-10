Нападающий «Спартака» Педро Роша на следующей неделе присоединиться к московскому клубу, сообщает в Twitter журналист Фабио Алейшо.

Бразилец завершит выступления за «Фламенго» на правах аренды и 13 января должен пройти медосмотр в Москве. После этого он вместе с командой отправится на сборы в Дубай.

Отмечается, что вопрос о том, будет ли 26-летний хавбек играть за «Спартак» в этом сезоне, пока остается открытым.

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 2023 года. Педро Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды с января 2020 года.