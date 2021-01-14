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Педро Роша намерен полностью отработать контракт со «Спартаком»

21:03
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
Педро Роша. Фото ФК «Спартак»
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Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хэмилтон Бернард прокомментировал слухи о возможном возвращении своего клиента в «Гремио».

«Мы не получали никаких сообщений от «Гремио». Я не разговаривал ни с кем из клуба на протяжении двух последних лет», — цитирует Бернарда GZH Esporte.

Отдельно агент подчеркнул, что в планах 26-летнего нападающего — отработать до конца контракт с московским клубом, который рассчитан до лета 2023 года.

«Спартак» приобрел Рошу у «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. За красно-белых бразилец сыграл 19 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. 2020 год форвард провел в аренде во «Фламенго».

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