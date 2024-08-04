Педро: «Зенит» приложит все усилия для победы над «Динамо»

Нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос о предстоящем матче с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«На каждый матч у нас только один настрой — побеждать. Прекрасно понимаем, что будет означать эта игра. Мы будем играть дома, перед своими болельщиками. Конечно, приложим все усилия для победы, понимая, насколько опасен предстоящий соперник», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена». Сейчас команды имеют равное количество очков в таблице чемпионата России — по девять. При этом сине-бело-голубые опережают москвичей по дополнительным показателям.