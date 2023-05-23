Павлюченко считает, что Малком может достичь успеха в европейском топ-клубе

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко считает, что вингер «Зенита» Малком может достичь успеха в европейском топ-клубе.

«Он же в свое время вызывался в олимпийскую сборную Бразилии, почему не потянет-то? У питерцев разве плохой уровень? Я считаю, что у них хороший уровень, и Малком — индивидуально очень сильный футболист. Если он попадет в сильную команду, то еще и прибавит. Конечно, он может заиграть. Он очень хороший и сильный футболист, поедет и будет играть», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.

В этом сезоне 26-летний Малком забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 27 матчах РПЛ. Бразилец выступает в «Зените» с 2019 года.