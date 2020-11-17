Павлюченко рассказал, как Карпин выгнал его из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к экс-главному тренеру и генеральному директору красно-белых Валерию Карпину, который сейчас возглавялет «Ростов».

Павлюченко выступал в «Спартаке» с 2003 по 2008 год, после чего перешел в «Тоттенхэм».

— Карпина уважаю. Я ему благодарен за то, что он меня выгнал из «Спартака» и я уехал в Англию. Он пришел на должность директора и сказал: «Ты играть не будешь. У нас есть Веллитон, ты будешь отдыхать». Я сразу его понял, — сказал Павлюченко в интервью на канале «МЯЧ Production» в YouTube.