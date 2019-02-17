Павел Могилевец: "В "Рубине" дружелюбная семейная обстановка"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец заявил, что в команде царит дружелюбная семейная обстановка. 26-летний игрок добавил, что новички казанского клуба стараются себя проявить.

- Всегда – когда был в прошлый раз в "Рубине" и сейчас – могу сказать, что в команде всегда дружелюбная семейная обстановка, - приводит слова Могилевца официальный сайт "Рубина". - Много дней на сборах, бывают разные ситуации, но все относятся с пониманием, никто ни на кого не ссылается, все друг друга поддерживают. Новые ребята молодцы, что стремятся себя проявлять, а мы, как можем, их поддерживаем. Поэтому все будет хорошо.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 25 очков после 17 туров. В текущем сезоне Могилевец провел 19 матчей за казанский клуб и отметился 1 голевым пасом.

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