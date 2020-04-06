Павел Мамаев: «В тюрьме коронавирус распространится быстрее всего»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев предположил, как коронавирус распространялся бы в тюрьме. Хавбек вместе с форвардом «Сочи» Александром Кокориным вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года.

— Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего, — цитирует Мамаева «Московский комсомолец». — Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один — и остальные по цепочке. Я сидел в «Бутырке» в общей камере на 12 мест, и прошел через это. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. И так я пару раз переболел (особенно тяжело было ездить на суды с температурой). Что это было — ОРВИ, грипп — не знаю. Но боюсь представить, что будет если таким образом короновирус, который очень заразный, попадет в камеру.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.