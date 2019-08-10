Павел Мамаев: "Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь"

Полузащитник Павел Мамаев рассказал, что пока не думал о своем будущем после освобождения из колонии. Напомним, что на данный момент он и Александр Кокорин отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области. Сегодня их команда обыграла клуб ПФЛ "Салют" со счетом 4:2.

– Пока не думаю о том, что буду делать, когда освобожусь, – сказал Павел. – Для начала нужно выйти. Стараюсь жить сегодняшним днем, на данный момент у меня технически действует контракт с "Краснодаром". (Александр Рогулев)